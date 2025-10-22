 
Nike Streakfly 2 男子公路竞速跑步鞋 - 冰川蓝/泡沫薄荷绿/黑

冰川蓝/泡沫薄荷绿/黑
亮深红/超级橙/铁架黑/爆炸绿黄
  • 显示颜色： 冰川蓝/泡沫薄荷绿/黑
  • 款式： HF6416-400

碳纤维搭配轻盈泡绵，助力疾速表现。Nike Streakfly 2 男子公路竞速跑步鞋助你在比赛日遥遥领先。该鞋款搭载碳纤维 Flyplate，与元年款人气 ZoomX 泡绵中底和简约鞋面相得益彰，缔造出众回弹脚感。无论是 1 公里还是 10 公里，皆可带来出众跑步表现。

保持速度

全掌型碳纤维 Flyplate 提供出色推进感，铸就顺畅过渡的迈步体验，助你在跑途中自信转向。

出众回弹

ZoomX 泡绵经匠心设计，塑就出众回弹缓震性能，缔造轻盈脚感，助你发挥疾速表现。

抓地外底

外底采用轻薄粘性网状材质，有助减轻鞋身重量，同时提供强劲抓地力。

焕新设计

碳纤维 Flyplate

产品细节

单鞋重量：约 145 克（男码 44 码）

