 
Nike Street Soul Standard Issue Dri-FIT 男子速干全长拉链开襟篮球连帽衫 - 沙漠黄

Nike Street Soul

Standard Issue Dri-FIT 男子速干全长拉链开襟篮球连帽衫

33% 折让

锋芒毕露， 傲视群雄， 尽显街头本色。你的组合连招，引得全场连连喝彩。 Nike Street Soul Standard Issue Dri-FIT 男子速干全长拉链开襟篮球连帽衫助你在篮球运动中保持干爽，轻松驾驭户外场合。


  • 显示颜色： 沙漠黄
  • 款式： IO7918-271

其他细节

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适

产品细节

  • 面料：54% 聚酯纤维/46% 棉。 罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶。 连帽里料：54% 聚酯纤维/46% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 沙漠黄
  • 款式： IO7918-271

