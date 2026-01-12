Nike Stride 马年限定脱缰系列
Dri-FIT 新年款男子防晒速干跑步上衣
11% 折让
Nike Stride 马年限定脱缰系列 Dri-FIT 新年款男子防晒速干跑步上衣可导湿速干，背面饰有飞马标志，助你喜迎马年。柔软轻盈，匠心设计有助减少摩擦，同时提升透气性。
- 显示颜色： 深队红
- 款式： IQ3818-613
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 腋下和衣袖内侧融入网眼拼接设计，有助提升透气性
- 插肩衣袖设计，有助减少腋下摩擦，塑就灵活运动体验
- 拇指孔设计，提升包覆效果
产品细节
- UPF 40+
- 正面、背面和衣袖融入反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。拼接：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 深队红
- 款式： IQ3818-613
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
