 
Nike Stride Dri-FIT 男子速干二合一跑步短裤 - 世界靛青/世界靛青/黑

Dri-FIT 男子速干二合一跑步短裤

Nike Stride Dri-FIT 男子速干二合一跑步短裤专为跑步而设计的基本装备，可满足你的不同需求，助力攻克跑步征程。外层短裤轻盈耐穿，舒适出众；内层短裤柔软贴合，提供出色支撑。需要随身携带小物？后身设有拉链口袋，可供安全存放随行物品。


  • 显示颜色： 世界靛青/世界靛青/黑
  • 款式： FN2993-499

导湿速干，酷爽升级

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。后身上部两侧融入透气面料，帮助畅享舒爽。

向前迈步，奋力拼搏

Stride 短裤，为运动而生。弹性腰部搭配双向抽绳，舒适贴合，助你灵活无拘，疾速畅跑。内层短裤，提升包覆效果和支撑力。

安心收纳

侧边口袋，便于随手存取钥匙或卡片等物品。后身拉链口袋内设防潮层，营造充裕存储空间，同时帮助保持干爽。

其他细节

  • 专为跑步设计
  • 衬里：内置短裤
  • 面料：轻盈梭织
  • 储物：侧边口袋和后身拉链口袋
  • 腰部：弹性腰部搭配抽绳

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维。后拼接：94% 聚酯纤维/6% 氨纶。紧身裤：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。紧身裤前片中心里料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
