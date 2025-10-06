Nike Stride Dri-FIT 男子速干二合一跑步短裤专为跑步而设计的基本装备，可满足你的不同需求，助力攻克跑步征程。外层短裤轻盈耐穿，舒适出众；内层短裤柔软贴合，提供出色支撑。需要随身携带小物？后身设有拉链口袋，可供安全存放随行物品。

Stride 短裤，为运动而生。弹性腰部搭配双向抽绳，舒适贴合，助你灵活无拘，疾速畅跑。内层短裤，提升包覆效果和支撑力。

