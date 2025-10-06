Nike Stride
Dri-FIT 男子速干二合一跑步短裤
45% 折让
Nike Stride Dri-FIT 男子速干二合一跑步短裤专为跑步而设计的基本装备，可满足你的不同需求，助力攻克跑步征程。外层短裤轻盈耐穿，舒适出众；内层短裤柔软贴合，提供出色支撑。需要随身携带小物？后身设有拉链口袋，可供安全存放随行物品。
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： FN2993-010
Nike Stride
45% 折让
Nike Stride Dri-FIT 男子速干二合一跑步短裤专为跑步而设计的基本装备，可满足你的不同需求，助力攻克跑步征程。外层短裤轻盈耐穿，舒适出众；内层短裤柔软贴合，提供出色支撑。需要随身携带小物？后身设有拉链口袋，可供安全存放随行物品。
导湿速干，酷爽升级
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。后身上部两侧融入透气面料，帮助畅享舒爽。
向前迈步，奋力拼搏
Stride 短裤，为运动而生。弹性腰部搭配双向抽绳，舒适贴合，助你灵活无拘，疾速畅跑。内层短裤，提升包覆效果和支撑力。
安心收纳
侧边口袋，便于随手存取钥匙或卡片等物品。后身拉链口袋内设防潮层，营造充裕存储空间，同时帮助保持干爽。
其他细节
- 专为跑步设计
- 衬里：内置短裤
- 面料：轻盈梭织
- 储物：侧边口袋和后身拉链口袋
- 腰部：弹性腰部搭配抽绳
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。后拼接：94% 聚酯纤维/6% 氨纶。紧身裤：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。紧身裤前片中心里料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： FN2993-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。