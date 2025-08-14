Nike Stride
Dri-FIT 男子速干打孔跑步短裤（含衬裤）
20% 折让
Nike Stride Dri-FIT 男子速干打孔跑步短裤（含衬裤）采用打孔梭织面料，导湿速干，透气出众，助力尽情畅跑。
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： HV2194-010
干爽舒适
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。 打孔梭织面料，缔造干爽透气的跑步体验。
助力畅跑
弹性腰部结合低弹梭织面料，缔造轻盈包覆效果，助力疾速畅跑。内置衬裤采用柔软弹性针织面料，提供出色支撑力。
安心收纳
侧边口袋，便于随手存取钥匙或卡片等物品。 背面拉链口袋空间充裕，可收纳大部分手机。
其他细节
- 专为跑步设计
- 衬裤设计
- 面料：打孔梭织面料
- 储物：侧边口袋、后身拉链口袋和后腰内侧口袋
- 腰部：弹性腰部搭配双向抽绳
产品细节
- 反光耐克勾标志
- 反光条
- 面料：100% 聚酯纤维。 里裤：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
