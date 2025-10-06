 
Nike Stride Dri-FIT 男子速干打孔跑步短裤（含衬裤） - 黑/黑/黑

Nike Stride

Dri-FIT 男子速干打孔跑步短裤（含衬裤）

46% 折让

Nike Stride Dri-FIT 男子速干打孔跑步短裤（含衬裤）采用打孔梭织面料，导湿速干，透气出众，助力尽情畅跑。


  • 显示颜色： 黑/黑/黑
  • 款式： HV2194-010

干爽舒适

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。 打孔梭织面料，缔造干爽透气的跑步体验。

助力畅跑

弹性腰部结合低弹梭织面料，缔造轻盈包覆效果，助力疾速畅跑。内置衬裤采用柔软弹性针织面料，提供出色支撑力。

安心收纳

侧边口袋，便于随手存取钥匙或卡片等物品。 背面拉链口袋空间充裕，可收纳大部分手机。

其他细节

  • 专为跑步设计
  • 衬裤设计
  • 面料：打孔梭织面料
  • 储物：侧边口袋、后身拉链口袋和后腰内侧口袋
  • 腰部：弹性腰部搭配双向抽绳

产品细节

  • 反光耐克勾标志
  • 反光条
  • 面料：100% 聚酯纤维。 里裤：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
