 
Nike Stride Dri-FIT 男子速干梭织跑步长裤 - 闪电蓝

Nike Stride

Dri-FIT 男子速干梭织跑步长裤

30% 折让

Nike Stride 基础单品基于跑者的运动解析焕新升级，具备出众功能。Nike Stride Dri-FIT 男子速干梭织跑步长裤简约利落，可导湿速干，助你随心而动。简约接缝线条，有效减少摩擦；配有多个拉链口袋，提供安全存储空间。专为提升运动表现而打造，助你专注畅跑。


  • 显示颜色： 闪电蓝
  • 款式： HV4545-437

简约利落，随心而动

这款长裤采用柔软弹性面料，结合简约接缝线条，有效减少摩擦，助你一路畅跑。Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

收纳升级

后身拉链口袋，可收纳大部分智能手机。侧边拉链口袋，便于安全存放小物件。

其他细节

裤脚外侧拉链设计，不必脱鞋亦可轻松穿脱

产品细节

  • 左侧大腿饰有反光耐克勾标志
  • 裤腿背面饰有反光图案
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 面料：87% 聚酯纤维/13% 氨纶。拼接/网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
