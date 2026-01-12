Nike Stride
Dri-FIT 男子速干梭织跑步长裤
10% 折让
Nike Stride 基础单品基于跑者的运动解析焕新升级，具备出众功能。Nike Stride Dri-FIT 男子速干梭织跑步长裤简约利落，可导湿速干，助你随心而动。简约接缝线条，有效减少摩擦；配有多个拉链口袋，提供安全存储空间。专为提升运动表现而打造，助你专注畅跑。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HV4545-010
简约利落，随心而动
这款长裤采用柔软弹性面料，结合简约接缝线条，有效减少摩擦，助你一路畅跑。Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
收纳升级
后身拉链口袋，可收纳基本物品。侧边拉链口袋，便于安全存放小物件。
其他细节
裤脚外侧拉链设计，不必脱鞋亦可轻松穿脱
产品细节
- 左侧大腿饰有反光耐克勾标志
- 裤腿背面饰有反光图案
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 弹性腰部搭配抽绳
- 面料：87% 聚酯纤维/13% 氨纶。拼接/网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
