Nike Stride
Dri-FIT 男子速干跑步短裤（含衬裤）
47% 折让
Nike Stride Dri-FIT 男子速干跑步短裤（含衬裤）采用质感轻盈的导湿速干梭织面料，结合富有支撑力的衬裤设计，旨在助力畅跑。 背面拉链口袋，可安全收纳基本物品。
- 显示颜色： 黑/亮深红
- 款式： HV2133-010
导湿速干，畅享干爽
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。后侧上部融入透气面料，帮助保持舒爽。
助力畅跑
轻盈梭织面料结合弹性腰部，缔造出众包覆效果，助力疾速畅跑。内置衬裤采用柔软弹性面料，提供出色支撑力。
安心收纳
侧边口袋，便于随手存取钥匙或卡片等物品。 后身拉链口袋内设防潮层，营造充裕存储空间，同时帮助保持干爽。
其他细节
- 专为跑步设计
- 衬裤设计
- 面料：轻盈梭织面料
- 储物：侧边口袋、后身拉链口袋和后腰内侧口袋
- 腰部：弹性腰部搭配双向抽绳
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。 拼接：94% 聚酯纤维/6% 氨纶。 里裤：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
