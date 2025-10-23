Nike Stride
Dri-FIT 男子速干跑步短裤（含衬裤）
32% 折让
Nike Stride Dri-FIT 男子速干跑步短裤（含衬裤）轻盈顺滑，缔造自如无拘的运动体验。 需要随身携带随身物品吗？ 后身口袋可安全收纳基本小物件，提升实用性。
- 显示颜色： 白色/灰黑
- 款式： IB7929-100
导湿速干
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。 后侧上片融入透气面料，帮助保持舒爽。 符合人体工学的衬裤设计，质感柔软，富有支撑力。
匠心设计，助力畅动
Stride 短裤，为运动而生。 弹性腰部设计，助力无拘疾速畅跑。 腰部结合双向抽绳，塑就可调节支撑感受。
其他细节
- 专为跑步设计
- 衬裤设计
- 面料：轻盈梭织面料
- 储物：侧边口袋和后身拉链口袋
- 腰部：弹性腰部搭配抽绳
产品细节
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 面料：100% 聚酯纤维。 拼接：94% 聚酯纤维/6% 氨纶。 里裤：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
