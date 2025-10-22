Nike Stride
Dri-FIT 男子防晒速干跑步上衣
¥549
Nike Stride Dri-FIT 男子防晒速干跑步上衣质感轻盈，可有助减少摩擦并提升关键区域透气性，专为跑步打造。 柔软的导湿速干面料，提供紫外线防护和充沛弹性，助你保持舒适，专注畅跑。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IM7429-133
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 衣袖内侧融入网眼拼接设计，可提升透气性
- 插肩衣袖有助减少腋下摩擦，塑就自如运动体验
- 革新拇指孔设计，提升包覆效果，可在畅跑时稳固衣袖
产品细节
- UPF 40+
- 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。 拼接：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
- 可机洗
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。 若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
