Nike Stride 基础单品基于跑者的运动解析焕新升级，具备出众功能。Nike Stride Dri-FIT ADV 男子速干跑步背心质感轻盈，采用导湿速干的针织面料，有效提升关键区域的透气性，助你专注畅跑。

