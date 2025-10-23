Nike Stride "Eliud Kipchoge"
Dri-FIT 基普乔格男子速干梭织跑步长裤
10% 折让
整装出发，突破极限。 Nike Stride "Eliud Kipchoge" Dri-FIT 基普乔格男子速干梭织跑步长裤质感轻盈，缔造舒适穿着感受，助力一路畅跑。 导湿速干面料结合四向弹性设计和简约接缝线条，有效减少摩擦。 拉链口袋，令基本物品触手可及，解放双手。
- 显示颜色： 土绿/海藻绿
- 款式： IM5696-364
设计揭秘
埃鲁德·基普乔格曾说实现梦想不是靠孤军奋战，因此，图案设计融入了他那种以社群为基础的团结精神。 精选配色的灵感源于他的家族，多样化耐克勾标志象征着团队的力量。 “No Human is Limited”（人类没有极限），旨在向支持系统赋予你的无限可能致敬。
干爽舒适，助力畅跑
柔软弹性梭织面料搭载 Nike Dri-FIT 技术，可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。后侧上部融入打孔拼接面料，帮助保持舒爽。
妥善收纳，自由出行
后身拉链口袋搭配网眼布里料，可收纳大部分型号的手机。 侧边拉链口袋，可安全收纳小物件。
其他细节
- 小腿外侧拉链设计，易于穿脱
- 弹性腰部搭配抽绳，缔造稳固贴合感
产品细节
- 四向弹性梭织面料
- 面料：87% 聚酯纤维/13% 氨纶。 拼接/网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
