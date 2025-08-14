 
Nike Stride Repel 男子拒水跑步夹克防晒衣皮肤衣 - 白色/白色

Nike Stride

Repel 男子拒水跑步夹克防晒衣皮肤衣

Nike Stride 基础单品基于跑者的运动解析焕新升级，具备出众功能。Nike Stride Repel 男子拒水跑步夹克防晒衣皮肤衣采用轻盈拒水面料，可收纳至衣身内侧口袋中，助你从容应对不同天气。


  • 显示颜色： 白色/白色
  • 款式： HV4549-100

Nike Stride

晴雨皆宜

梭织拒水锦纶面料，质感轻盈，助你在潮湿天气保持干爽。亦可抵御紫外线，在晴天时为你提供出色防护。

轻松收纳

夹克可收纳至衣身内侧口袋中，方便随身携带。

稳妥透气

夹克正面和背面融入开口设计，为关键区域营造出色透气性。网眼布衬里口袋，方便收纳随身物品。

简洁舒适

插肩衣袖设计，有助于减少腋下摩擦，塑就自如运动体验。可调节风帽设计，营造个性化稳固体验。

产品细节

  • UPF 40+
  • 反光耐克勾标志
  • 衣袖和背面饰有反光图案
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 该产品能为被衣物覆盖的皮肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 面料：100% 锦纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
