Nike Stride
Repel 男子拒水跑步夹克防晒衣皮肤衣
20% 折让
Nike Stride 基础单品基于跑者的运动解析焕新升级，具备出众功能。Nike Stride Repel 男子拒水跑步夹克防晒衣皮肤衣采用轻盈拒水面料，可收纳至衣身内侧口袋中，助你从容应对不同天气。
- 显示颜色： 白色/白色
- 款式： HV4549-100
晴雨皆宜
梭织拒水锦纶面料，质感轻盈，助你在潮湿天气保持干爽。亦可抵御紫外线，在晴天时为你提供出色防护。
轻松收纳
夹克可收纳至衣身内侧口袋中，方便随身携带。
稳妥透气
夹克正面和背面融入开口设计，为关键区域营造出色透气性。网眼布衬里口袋，方便收纳随身物品。
简洁舒适
插肩衣袖设计，有助于减少腋下摩擦，塑就自如运动体验。可调节风帽设计，营造个性化稳固体验。
产品细节
- UPF 40+
- 反光耐克勾标志
- 衣袖和背面饰有反光图案
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 该产品能为被衣物覆盖的皮肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 面料：100% 锦纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
