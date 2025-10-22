Nike Stride Run Division

¥449

轻盈收纳，畅跑不停

在跑步中，轻盈灵活至关重要。Nike Stride Run Division 男子跑步短裤正面采用起皱锦纶，后身搭配双向弹力顺滑面料。内置衬裤采用透气设计，助你在跑步中畅享舒适体验。基于我们 Advanced Running Concepts (ARC) 团队收集的跑者数据进行设计，确保为关键区域缔造舒适凉爽感受。需要脱下时，可将短裤收纳至口袋中，方便携带。

出众功能设计，适合日常穿着 Run Division 系列装备，可轻松驾驭多种日常活动。各款单品设计均基于 Advanced Running Concepts (ARC) 团队收集的跑者运动解析。轻盈透气，不穿时可轻松收纳。采用多种材料和反光元素，工作训练两相宜。 轻盈透气 正面的起皱锦纶有双向弹力。后身采用轻盈透气面料，有助释放运动中产生的热量。 舒适支撑 内置衬裤采用柔软透气面料制成，塑就舒适运动体验。 收纳设计 不穿时可收纳至短裤后身口袋中。

其他细节 轻薄腰部搭配抽绳，可供自主调节贴合度