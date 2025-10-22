Nike Stride Run Division
男子跑步短裤
¥449
售罄：
此配色当前无货
在跑步中，轻盈灵活至关重要。Nike Stride Run Division 男子跑步短裤正面采用起皱锦纶，后身搭配双向弹力顺滑面料。内置衬裤采用透气设计，助你在跑步中畅享舒适体验。基于我们 Advanced Running Concepts (ARC) 团队收集的跑者数据进行设计，确保为关键区域缔造舒适凉爽感受。需要脱下时，可将短裤收纳至口袋中，方便携带。
- 显示颜色： 暗柠檬绿/暗柠檬绿
- 款式： DA1301-392
轻盈收纳，畅跑不停
在跑步中，轻盈灵活至关重要。Nike Stride Run Division 男子跑步短裤正面采用起皱锦纶，后身搭配双向弹力顺滑面料。内置衬裤采用透气设计，助你在跑步中畅享舒适体验。基于我们 Advanced Running Concepts (ARC) 团队收集的跑者数据进行设计，确保为关键区域缔造舒适凉爽感受。需要脱下时，可将短裤收纳至口袋中，方便携带。
出众功能设计，适合日常穿着
Run Division 系列装备，可轻松驾驭多种日常活动。各款单品设计均基于 Advanced Running Concepts (ARC) 团队收集的跑者运动解析。轻盈透气，不穿时可轻松收纳。采用多种材料和反光元素，工作训练两相宜。
轻盈透气
正面的起皱锦纶有双向弹力。后身采用轻盈透气面料，有助释放运动中产生的热量。
舒适支撑
内置衬裤采用柔软透气面料制成，塑就舒适运动体验。
收纳设计
不穿时可收纳至短裤后身口袋中。
其他细节
轻薄腰部搭配抽绳，可供自主调节贴合度
产品细节
- 反光设计元素
- 前片：99% 锦纶/1% 其他纤维。后身：94% 聚酯纤维/6% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维。紧身裤/紧身裤前片中心里料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 暗柠檬绿/暗柠檬绿
- 款式： DA1301-392
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
