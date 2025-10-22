 
Nike Stride Run Division 男子跑步短裤 - 暗柠檬绿/暗柠檬绿

Nike Stride Run Division

男子跑步短裤

¥449

售罄：

此配色当前无货

在跑步中，轻盈灵活至关重要。Nike Stride Run Division 男子跑步短裤正面采用起皱锦纶，后身搭配双向弹力顺滑面料。内置衬裤采用透气设计，助你在跑步中畅享舒适体验。基于我们 Advanced Running Concepts (ARC) 团队收集的跑者数据进行设计，确保为关键区域缔造舒适凉爽感受。需要脱下时，可将短裤收纳至口袋中，方便携带。


  • 显示颜色： 暗柠檬绿/暗柠檬绿
  • 款式： DA1301-392

Nike Stride Run Division

¥449

轻盈收纳，畅跑不停

在跑步中，轻盈灵活至关重要。Nike Stride Run Division 男子跑步短裤正面采用起皱锦纶，后身搭配双向弹力顺滑面料。内置衬裤采用透气设计，助你在跑步中畅享舒适体验。基于我们 Advanced Running Concepts (ARC) 团队收集的跑者数据进行设计，确保为关键区域缔造舒适凉爽感受。需要脱下时，可将短裤收纳至口袋中，方便携带。

出众功能设计，适合日常穿着

Run Division 系列装备，可轻松驾驭多种日常活动。各款单品设计均基于 Advanced Running Concepts (ARC) 团队收集的跑者运动解析。轻盈透气，不穿时可轻松收纳。采用多种材料和反光元素，工作训练两相宜。

轻盈透气

正面的起皱锦纶有双向弹力。后身采用轻盈透气面料，有助释放运动中产生的热量。

舒适支撑

内置衬裤采用柔软透气面料制成，塑就舒适运动体验。

收纳设计

不穿时可收纳至短裤后身口袋中。

其他细节

轻薄腰部搭配抽绳，可供自主调节贴合度

产品细节

  • 反光设计元素
  • 前片：99% 锦纶/1% 其他纤维。后身：94% 聚酯纤维/6% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维。紧身裤/紧身裤前片中心里料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 暗柠檬绿/暗柠檬绿
  • 款式： DA1301-392

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。