Nike Strike+
男子拒水连帽足球夹克
¥699
Nike Strike+ 男子拒水连帽足球夹克采用别致设计细节，专为足球新星量身打造，助你在潮湿天气中也能发挥上佳表现。拒水锦纶外层结合网眼布内层，帮助保持舒适干爽；宽松版型便于叠搭。
- 显示颜色： 空间蓝/尘光子色/暗紫灰/脉冲橙
- 款式： HJ3803-492
Nike Strike+
¥699
Nike Strike+ 男子拒水连帽足球夹克采用别致设计细节，专为足球新星量身打造，助你在潮湿天气中也能发挥上佳表现。拒水锦纶外层结合网眼布内层，帮助保持舒适干爽；宽松版型便于叠搭。
其他细节
- 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
- 外层梭织面料，轻盈耐穿
- 网眼布里料，提升舒适性
- 拉链口袋，帮助安全存储基本物件
- 风帽搭配遮阳帽檐和松紧抽绳与绳扣，可供自主调节贴合度
产品细节
- 正面双向拉链
- 弹性包边袖口和下摆
- 面料：100% 锦纶。 里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 空间蓝/尘光子色/暗紫灰/脉冲橙
- 款式： HJ3803-492
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。