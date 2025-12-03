 
Nike Strike 速干足球小腿护套（1 对） - 白色/黑

Nike Strike

速干足球小腿护套（1 对）

38% 折让

Nike Strike 速干足球小腿护套（1 对）采用导湿速干技术，结合弹性材料，助你在球场上保持干爽舒适，尽展出众风范。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： DH6621-100

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
  • 弹性设计，可舒适贴合护腿板

产品细节

  • 袜筒部位1/袜筒部位2：聚酯纤维/氨纶
  • 1 对
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： DH6621-100

