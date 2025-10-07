Nike Strike
Dri-FIT 男子透气速干足球短裤
46% 折让
Nike Strike 系列专为精英足球运动员和足球新星匠心打造，可导湿速干，助力球员在球场上尽情挥洒汗水，发挥出色表现。Nike Strike Dri-FIT 男子速干足球短裤可导湿速干，兼具出众舒适性，搭配胯下网眼透气拼接，塑就自然无拘运动体验。
- 显示颜色： 黑/黑/煤黑/白色
- 款式： FN2402-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 弹性针织面料略带纹理，柔软轻盈
- 弹性腰部搭配内置开口抽绳，随心调整贴合度
- 胯下拼接设计，塑就无拘运动体验
产品细节
- 插手口袋
- 侧边下部罗纹拼接
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/煤黑/白色
- 款式： FN2402-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
