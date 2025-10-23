Nike Strike
Dri-FIT 男子速干足球训练上衣
¥499
穿上 Nike Strike Dri-FIT 男子速干足球训练上衣，在训练期间和日常生活中保持干爽。 修身版型结合顺滑面料，即使在训练强度提升之际也能为你提供舒爽体验。
- 显示颜色： 亮石灰色/亮石灰色/海藻绿/黑
- 款式： HV6402-383
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注。
设计揭秘：Total 90
Total 90 系列旨在助力球员在整场 90 分钟的比赛中发挥出色表现，凭借优美的弧形线条、不对称设计和混搭面料，成为 21 世纪初的经典单品。
清爽舒适
四向弹性面料触感顺滑，助你畅动无拘。
其他细节
拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖
产品细节
- 领口拉链开襟设计搭配拉链防护设计
- 面料：91% 聚酯纤维/9% 氨纶。 拼接：100% 聚酯纤维
- 可机洗
