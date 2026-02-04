Nike Strike
Dri-FIT 男子速干长袖足球训练上衣
10% 折让
Nike Strike Dri-FIT 男子速干长袖足球训练上衣采用四向弹性面料，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你保持干爽，专注磨练球技。
- 显示颜色： 黑/白色/白色/白色
- 款式： IF1456-010
其他细节
- 衣袖融入网眼拼接，提升透气性
- 拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖
产品细节
- 领口拉链开襟设计
- 改良衣袖设计
- 91% 聚酯纤维/9% 氨纶
- 可机洗
