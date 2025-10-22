Nike Structure 24
耐克稳程男子公路跑步鞋
¥899
售罄：
此配色当前无货
Nike Structure 24 男子公路跑步鞋助你畅快开跑。精心设计的缓震配置，塑就出众缓震性能，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡体验。透气鞋面，为关键部位营造出色透气感受。
- 显示颜色： 黑/灰黑/白金色/金属银
- 款式： DA8535-002
回弹缓震
前足搭载 Air Zoom 缓震配置，缔造出众回弹缓震性能。畅享能量回馈，助你一路向前。结合泡绵中底，实现稳固顺畅的贴地脚感。
倾听反馈，用心设计
根据跑者们的反馈，在后跟处融入了匠心缓震设计，从而缔造出色缓震性能，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡体验。同时为鞋面关键部位带来干爽体验。
柔韧灵活，结实耐穿
橡胶外底经久耐穿，助你一路畅跑。前足凹槽设计，尽显柔韧灵活性，侧边凹槽塑就出众稳定性。
其他细节
- 网眼设计，经久耐穿
- 系紧鞋带即可畅享稳固脚感
- 后跟和鞋口部位采用柔软耐穿里料，塑就稳固贴合感受
- 柔软鞋舌搭配鞋带，打造舒适感受
- 模压后跟，妥贴包覆双足
产品细节
- 单鞋重量：约 312 克（男码 44 码）
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
