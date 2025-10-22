 
Nike Structure 24 耐克稳程男子公路跑步鞋 - 黑/灰黑/白金色/金属银

Nike Structure 24

耐克稳程男子公路跑步鞋

¥899

售罄：

此配色当前无货

Nike Structure 24 男子公路跑步鞋助你畅快开跑。精心设计的缓震配置，塑就出众缓震性能，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡体验。透气鞋面，为关键部位营造出色透气感受。


  • 显示颜色： 黑/灰黑/白金色/金属银
  • 款式： DA8535-002

Nike Structure 24

¥899

Nike Structure 24 男子公路跑步鞋助你畅快开跑。精心设计的缓震配置，塑就出众缓震性能，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡体验。透气鞋面，为关键部位营造出色透气感受。

回弹缓震

前足搭载 Air Zoom 缓震配置，缔造出众回弹缓震性能。畅享能量回馈，助你一路向前。结合泡绵中底，实现稳固顺畅的贴地脚感。

倾听反馈，用心设计

根据跑者们的反馈，在后跟处融入了匠心缓震设计，从而缔造出色缓震性能，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡体验。同时为鞋面关键部位带来干爽体验。

柔韧灵活，结实耐穿

橡胶外底经久耐穿，助你一路畅跑。前足凹槽设计，尽显柔韧灵活性，侧边凹槽塑就出众稳定性。

其他细节

  • 网眼设计，经久耐穿
  • 系紧鞋带即可畅享稳固脚感
  • 后跟和鞋口部位采用柔软耐穿里料，塑就稳固贴合感受
  • 柔软鞋舌搭配鞋带，打造舒适感受
  • 模压后跟，妥贴包覆双足

产品细节

  • 单鞋重量：约 312 克（男码 44 码）
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑/灰黑/白金色/金属银
  • 款式： DA8535-002

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。