Nike Structure 24

¥899

Nike Structure 24 男子公路跑步鞋助你畅快开跑。精心设计的缓震配置，塑就出众缓震性能，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡体验。透气鞋面，为关键部位营造出色透气感受。

回弹缓震 前足搭载 Air Zoom 缓震配置，缔造出众回弹缓震性能。畅享能量回馈，助你一路向前。结合泡绵中底，实现稳固顺畅的贴地脚感。 倾听反馈，用心设计 根据跑者们的反馈，在后跟处融入了匠心缓震设计，从而缔造出色缓震性能，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡体验。同时为鞋面关键部位带来干爽体验。 柔韧灵活，结实耐穿 橡胶外底经久耐穿，助你一路畅跑。前足凹槽设计，尽显柔韧灵活性，侧边凹槽塑就出众稳定性。

其他细节 网眼设计，经久耐穿

系紧鞋带即可畅享稳固脚感

后跟和鞋口部位采用柔软耐穿里料，塑就稳固贴合感受

柔软鞋舌搭配鞋带，打造舒适感受

模压后跟，妥贴包覆双足