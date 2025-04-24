Nike Structure 25
男子公路跑步鞋
¥899
Nike Structure 25 男子公路跑步鞋搭载出众支撑缓震性能，缔造稳定脚感，助力日常畅跑。匠心泡绵结合 Air Zoom 缓震配置，塑就稳定厚底，同时兼具出众性能。鞋底厚实设计，缔造出众舒适度和稳定支撑效果。
- 显示颜色： 帆白/透明粉/亮深红/红杉绿
- 款式： IB7451-100
Nike Structure 25
¥899
Nike Structure 25 男子公路跑步鞋搭载出众支撑缓震性能，缔造稳定脚感，助力日常畅跑。匠心泡绵结合 Air Zoom 缓震配置，塑就稳定厚底，同时兼具出众性能。鞋底厚实设计，缔造出众舒适度和稳定支撑效果。
主要特色
- 透气精制网眼细节，搭配特定区域设计，塑就出众支撑力。
- 匠心泡绵中底搭配前足 Air Zoom 缓震配置，兼顾稳定脚感和缓震性能。
- 耐穿华夫格外底，带来出众抓地力和稳定性。
- 中足支撑系统，缔造出色足弓支撑效果。
- 匠心设计，足底搭载缓震泡绵，结合厚实鞋底，塑就稳定支撑效果。
产品细节
不适合用作个人防护装备 (PPE)
产品细节
- 显示颜色： 帆白/透明粉/亮深红/红杉绿
- 款式： IB7451-100
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