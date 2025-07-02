 
Nike Structure 25 耐克稳程女子公路跑步鞋 - 黑/暗烟灰/白色

Nike Structure 25

耐克稳程女子公路跑步鞋

14% 折让
黑/暗烟灰/白色
白色/黑/山峰白/紫蓝

Nike Structure 25 女子公路跑步鞋采用全掌型泡绵结合中足支撑系统，塑就平稳迈步体验。该鞋款具有出众支撑缓震性能，缔造稳定脚感，助力日常畅跑。匠心泡绵结合 Air Zoom 缓震配置，塑就稳定厚底，同时兼具出众性能。鞋底厚实设计，缔造出众舒适度和稳定支撑效果。


  • 显示颜色： 黑/暗烟灰/白色
  • 款式： DJ7884-001

Nike Structure 25

14% 折让

Nike Structure 25 女子公路跑步鞋采用全掌型泡绵结合中足支撑系统，塑就平稳迈步体验。该鞋款具有出众支撑缓震性能，缔造稳定脚感，助力日常畅跑。匠心泡绵结合 Air Zoom 缓震配置，塑就稳定厚底，同时兼具出众性能。鞋底厚实设计，缔造出众舒适度和稳定支撑效果。

精制网眼细节

透气精制网眼细节，搭配特定区域设计，塑就出众支撑力。

出色支撑，舒适迈步

匠心泡绵中底搭配前足 Air Zoom 缓震配置，兼顾稳定脚感和缓震性能。

可靠抓地表现

耐穿华夫格外底，带来出众抓地力和稳定性。

匠心设计

  • 缓震泡绵
  • 厚实泡绵中底
  • 中足支撑系统

产品细节

  • 单鞋重量：约 241 克（女码 39 码）
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)

产品细节

  • 显示颜色： 黑/暗烟灰/白色
  • 款式： DJ7884-001

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