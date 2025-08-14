 
Nike Structure 25 耐克稳程女子公路跑步鞋 - 帆白/透明粉/亮深红/红杉绿

Nike Structure 25

耐克稳程女子公路跑步鞋

44% 折让

Nike Structure 25 耐克稳程女子公路跑步鞋采用全掌型泡绵结合中足支撑系统，塑就平稳迈步体验。该鞋款具有出众支撑缓震性能，缔造稳定脚感，助力日常畅跑。 匠心泡绵结合 Air Zoom 缓震配置，塑就稳定厚底，同时兼具出众性能。 鞋底厚实设计，缔造出众舒适度和稳定支撑效果。


  • 显示颜色： 帆白/透明粉/亮深红/红杉绿
  • 款式： IB7452-100

Nike Structure 25

44% 折让

Nike Structure 25 耐克稳程女子公路跑步鞋采用全掌型泡绵结合中足支撑系统，塑就平稳迈步体验。该鞋款具有出众支撑缓震性能，缔造稳定脚感，助力日常畅跑。 匠心泡绵结合 Air Zoom 缓震配置，塑就稳定厚底，同时兼具出众性能。 鞋底厚实设计，缔造出众舒适度和稳定支撑效果。

精制网眼细节

透气精制网眼细节，搭配特定区域设计，塑就出众支撑力。

出色支撑，舒适迈步

泡绵中底搭配前足 Air Zoom 缓震配置，兼顾稳定脚感和缓震性能。

可靠抓地表现

耐穿华夫格外底，带来出众抓地力和稳定性。

匠心设计

  • 缓震泡绵。
  • 厚实泡绵中底。
  • 中足支撑系统。

产品细节

  • 单鞋重量：约 241 克（女码 39 码）
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)

产品细节

  • 显示颜色： 帆白/透明粉/亮深红/红杉绿
  • 款式： IB7452-100

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。