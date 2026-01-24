 
Nike Structure 26 耐克稳程男子公路跑步鞋 - 白色/中灰/杉木浅蓝灰/亮深红

Nike Structure 26

耐克稳程男子公路跑步鞋

22% 折让
  • 显示颜色： 白色/中灰/杉木浅蓝灰/亮深红
  • 款式： HJ1102-106

Nike Structure 26 耐克稳程男子公路跑步鞋采用全掌型泡绵结合中足支撑系统，塑就稳定迈步体验。

该鞋款具有出众支撑缓震性能，缔造稳定脚感，助力日常畅跑。全掌型 ReactX 中底，缔造出色缓震效果，实现从后跟着地到鞋头离地的平稳过渡。经典中足支撑系统包覆中足，造就结实稳固的厚底设计。

柔软鞋面

柔软鞋口和鞋舌搭配鞋面精制网眼设计，营造出色舒适度、支撑力和贴合感。

中足支撑

中足支撑系统呈现厚底外观，实现从后跟着地到鞋头离地的平稳过渡。

ReactX 泡绵

全掌型 ReactX 泡绵中底，舒适缓震，提供出色能量回馈。与前代 React 泡绵相比，ReactX 泡绵的能量回馈高出 13%。

焕新设计

  • 足底 ReactX 泡绵结合厚实鞋底设计，缔造出众稳定性和支撑力。
  • 外底的前足部分采用轻盈柔韧的橡胶材质，塑就出色的抓地效果。
  • 后跟高磨损区域融入橡胶，打造非凡耐穿性。

产品细节

  • 单鞋重量：约 321 克（男码 44 码）
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。