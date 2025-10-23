 
Nike Sun 太阳镜采用匠心设计，可轻松装卸镜片，应你所需塑就高性能出众单品。此款太阳镜提供可替换镜片，并将其牢固地锁定在镜框中，助你轻松适应不同环境。眼镜脚套和鼻托富有柔韧灵活性，打造定制般的舒适贴合感受。融入硅胶设计，提升摩擦力。镜腿、铰链和眼镜上沿处配有透气细节设计，可在比赛升温时助你保持视野清晰。


  • 显示颜色： 黑/绿色/爆炸绿黄
  • 款式： FV2391-010

其他细节

  • Nike Max Pro 镜片有助于减少光线反射，结合匠心设计，令前方视野清晰开阔
  • Nike Mount Interchange 系统可根据不同地点与场合，轻松打造专属佩戴体验
  • 可替换镜片，轻松驾驭多种光线条件
  • 8 支点镜架搭配简约外观，满足日常佩戴需求
  • 鼻托和镜腿柔韧灵活，可根据脸型自行调节，打造个性化的舒适贴合感受

产品细节

  • 附赠一副可替换镜片
  • UVA 和 UVB 防护
