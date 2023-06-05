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      Nike Sunray Protect 2 (TD)

      婴童凉鞋

      ¥329

      大学红/黑/煤黑
      黑/白色
      信号蓝/空间蓝/黑/白色

      Nike Sunray Protect 2 (TD) 婴童凉鞋采用鞋头包覆设计，并搭载富有抓地力的外底，堪称户外畅玩的理想之选。魔术贴粘扣固定带，便于穿脱；鞋面开口设计，赋予稚嫩双足凉爽感受。

      • 显示颜色： 大学红/黑/煤黑
      • 款式： 943827-603

      尺寸与尺码

      温馨提示：根据部分消费者反馈，该鞋款尺码略偏大，请酌情考虑选购小半码或者一码

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