Nike Superfly 10 Academy Mercurial Dream Speed

¥449 ¥649 30% 折让

想让疾速表现跃升新层次？Nike Superfly 10 Academy Mercurial Dream Speed 耐克C罗系列男子 IC 室内/球场高帮足球鞋后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，为你提供强劲支撑力，助力突破后卫线。该鞋款具备出众回弹缓震性能，助你在比赛中掌控速度和节奏。该鞋款鼓励你以乐观态度全力以赴，主宰自己的命运。

相信自己

中足饰有别致图案，象征你满怀信心突破自我的重要时刻。后跟融入鲜亮色调，让你专注当下。蓝色有助营造心流状态，缔造出色比赛表现。橙色可帮你提升专注力和创造力。金属色元素，象征着目标和成功。

非凡触球感

NikeSkin 鞋面搭配 V 字形纹理设计，提供出色控球力，缔造非凡脚感。

迅疾表现，强劲抓地

橡胶外底设计，提供可驾驭街头、球场和室内地面的多向抓地力。

舒适贴合

鞋款采用合成材质搭配织物材料，柔韧灵活，提供有力支撑和出色的触球感。Dynamic Fit 鞋口融入柔软弹性材料，妥帖包覆脚踝，缔造稳固的穿着感受。