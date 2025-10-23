Nike SuperRep Go 3 Next Nature FK
女子训练鞋
¥799
售罄：
此配色当前无货
Nike SuperRep Go 3 Next Nature FK 女子训练鞋以革新为出发点，用独特的设计语言诠释打破常规的理念。该鞋款采用织物材料设计，结合 Flyknit 分区结构，为双足带来紧密包覆及舒适支撑体验。优质泡绵中底，塑就出众回弹的缓震性能，助力高强度训练。轻盈设计，便于随身携带，令你从容应对不同训练挑战。
- 显示颜色： 燕麦色/帆白/暗赤褐/黑
- 款式： DH3393-104
助力训练
Nike SuperRep Go 3 Next Nature FK 女子训练鞋以革新为出发点，用独特的设计语言诠释打破常规的理念。该鞋款采用织物材料设计，结合 Flyknit 分区结构，为双足带来紧密包覆及舒适支撑体验。优质泡绵中底，塑就出众回弹的缓震性能，助力高强度训练。轻盈设计，便于随身携带，令你从容应对不同训练挑战。
匠心设计
该鞋款采用织物材料，搭配分区排布的 Flyknit 弹力鞋面，为侧向运动缔造出色包覆效果。泡绵结合优质 Nike Grind 材料，打造革新中底，提升舒适感、稳定性和耐穿性。
轻松收纳、轻盈、经久耐穿
鞋面、中底和外底秉持革新设计理念，均采用轻盈升级设计，为鞋款注入柔韧性能，助你轻松应对高强度间歇训练课程。无论是攻克严苛训练，还是舒适漫步街头，皆可令你爱不释脚。灵活柔韧设计助你轻松收纳。
出色表现
通过高效的制造方法，我们在中底融入隔断设计，缔造轻盈脚感；同时仅在外底的高磨损区域融入橡胶材质，为你打造精简设计。
其他细节
- Flyknit 鞋面经改良革新，搭配富有活力的缝制图案，兼具趣味性和功能性
- 鞋面分区排布，可妥帖包覆双足，为快速移动营造出色包覆体验和稳定感
- 中底轻盈泡绵采用精湛工艺，塑就柔软舒适的日常穿着感受
- 鞋底弯曲凹槽设计，令双足自然弯曲
- 外底橡胶匠心排布于鞋头、前足和后跟区域，可有效提升高磨损区域的耐穿性，同时缔造可靠的多向抓地力
产品细节
- 锯齿形缝线设计
- 刺绣耐克勾勾设计
- 显示颜色： 燕麦色/帆白/暗赤褐/黑
- 款式： DH3393-104
