Nike SuperRep Go 3 Next Nature FK

¥799

助力训练

Nike SuperRep Go 3 Next Nature FK 女子训练鞋以革新为出发点，用独特的设计语言诠释打破常规的理念。该鞋款采用织物材料设计，结合 Flyknit 分区结构，为双足带来紧密包覆及舒适支撑体验。优质泡绵中底，塑就出众回弹的缓震性能，助力高强度训练。轻盈设计，便于随身携带，令你从容应对不同训练挑战。

匠心设计

该鞋款采用织物材料，搭配分区排布的 Flyknit 弹力鞋面，为侧向运动缔造出色包覆效果。泡绵结合优质 Nike Grind 材料，打造革新中底，提升舒适感、稳定性和耐穿性‏。

轻松收纳、轻盈、经久耐穿

鞋面、中底和外底秉持革新设计理念，均采用轻盈升级设计，为鞋款注入柔韧性能，助你轻松应对高强度间歇训练课程。无论是攻克严苛训练，还是舒适漫步街头，皆可令你爱不释脚。灵活柔韧设计助你轻松收纳。

出色表现

通过高效的制造方法，我们在中底融入隔断设计，缔造轻盈脚感；同时仅在外底的高磨损区域融入橡胶材质，为你打造精简设计。