Nike SuperRep Groove
女子有氧舞蹈运动鞋
¥799
售罄：
此配色当前无货
Nike SuperRep Groove 女子训练鞋采用匠心设计，在训练中为你缔造舒适感受，让你自由走位、扭转和旋转。该款运动鞋采用柔软泡棉缓震配置和侧边覆面，提供强力支撑，助你流畅完成每一个 8 拍动作。
- 显示颜色： 白色/辣酱黄/黑
- 款式： CT1248-107
Nike SuperRep Groove
¥799
给双脚开场活力派对
舒适缓震
柔软泡绵鞋垫结合包覆后跟和脚踝的柔软衬垫，让你舒适迈步。
强力旋转
抓附纹理鞋底提供强劲抓地力，轴点设计则可让你轻松旋转。
侧向支撑
耐穿固定带和覆面支撑妥善包覆后跟和侧边，无论是在地板上自在滑步或是原地绕圈，皆可为双足提供出色支撑力。
其他细节
- 便于穿脱设计，轻松一拉即可束紧
- 织物与合成材质组合鞋面，透气出众
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
