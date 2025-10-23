Nike SuperRep Groove

¥799

给双脚开场活力派对

Nike SuperRep Groove 女子训练鞋采用匠心设计，在训练中为你缔造舒适感受，让你自由走位、扭转和旋转。该款运动鞋采用柔软泡棉缓震配置和侧边覆面，提供强力支撑，助你流畅完成每一个 8 拍动作。

舒适缓震

柔软泡绵鞋垫结合包覆后跟和脚踝的柔软衬垫，让你舒适迈步。

强力旋转

抓附纹理鞋底提供强劲抓地力，轴点设计则可让你轻松旋转。

侧向支撑

耐穿固定带和覆面支撑妥善包覆后跟和侧边，无论是在地板上自在滑步或是原地绕圈，皆可为双足提供出色支撑力。