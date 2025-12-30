Nike Swift 马年限定脱缰系列
Storm-FIT 新年款女子防风拒水跑步夹克
¥999
就算天气潮湿，也能喜迎马年。穿上 Nike Swift 马年限定脱缰系列 Storm-FIT 新年款女子防风拒水跑步夹克，轻松应对潮湿天气。超宽松版型便于叠搭，下摆抽绳设计可供打造专属贴合感。
- 显示颜色： 砂岩灰粉
- 款式： IQ0927-667
其他细节
- Nike Storm-FIT 技术具备出众的防护性能，帮助在刮风下雨的天气条件下保持舒适
- 拉链口袋可妥善存储随身物品
- 正面拉链开襟设计搭配挡风片，帮助提升包覆效果
- 后身融入开口设计，提升透气性
产品细节
- 反光设计元素
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
