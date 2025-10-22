 
Nike Swift Dri-FIT 女子速干中腰跑步长裤 - 黑

Nike Swift

Dri-FIT 女子速干中腰跑步长裤

Nike Swift 基础单品基于跑者的运动解析焕新升级，具备出众功能。 Nike Swift Dri-FIT 女子速干中腰跑步长裤采用梭织与针织拼接组合，可导湿速干，提供舒适包覆效果，缔造心无旁骛的畅跑体验。


  • 款式： HV6089-010

畅动无拘

小腿上方采用轻盈顺滑的梭织拼接面料，营造休闲舒适的穿着体验，助你灵活畅动，自在迈步。 小腿采用弹性针织拼接面料，往裤管口收窄，结合速干技术，助你在全力奔跑时保持干爽，全心投入畅跑。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

多口袋设计

腰部背面的拉链口袋提供充裕储物空间，可收纳大部分型号智能手机。 侧边口袋，提供额外储物空间。 所有口袋均采用网眼布里料，令基本物件保持干爽。

拉链开合

裤脚外侧配有拉链，无需脱鞋亦可轻松穿脱。

产品细节

  • 正面左侧大腿饰有反光耐克勾标志
  • 小腿外侧饰有反光图案
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。 拼接：78% 聚酯纤维/22% 氨纶。 网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
