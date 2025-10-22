Nike Swift
Dri-FIT 女子速干中腰跑步长裤
30% 折让
Nike Swift 基础单品基于跑者的运动解析焕新升级，具备出众功能。 Nike Swift Dri-FIT 女子速干中腰跑步长裤采用梭织与针织拼接组合，可导湿速干，提供舒适包覆效果，缔造心无旁骛的畅跑体验。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HV6089-010
畅动无拘
小腿上方采用轻盈顺滑的梭织拼接面料，营造休闲舒适的穿着体验，助你灵活畅动，自在迈步。 小腿采用弹性针织拼接面料，往裤管口收窄，结合速干技术，助你在全力奔跑时保持干爽，全心投入畅跑。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
多口袋设计
腰部背面的拉链口袋提供充裕储物空间，可收纳大部分型号智能手机。 侧边口袋，提供额外储物空间。 所有口袋均采用网眼布里料，令基本物件保持干爽。
拉链开合
裤脚外侧配有拉链，无需脱鞋亦可轻松穿脱。
产品细节
- 正面左侧大腿饰有反光耐克勾标志
- 小腿外侧饰有反光图案
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。 拼接：78% 聚酯纤维/22% 氨纶。 网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
