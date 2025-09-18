 
Nike Swift Dri-FIT 女子速干全长拉链开襟跑步上衣 - 帆白

Nike Swift

Dri-FIT 女子速干全长拉链开襟跑步上衣

帆白
俏皮粉
黑

Nike Swift 基础单品基于跑者的运动解析焕新升级，具备出众功能。 Nike Swift Dri-FIT 女子速干全长拉链开襟跑步上衣采用导湿速干面料与修身版型，打造顺滑支撑效果。 双向拉链开襟可供自由调节透气效果，缔造心无旁骛的畅跑体验。


  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： IB1999-133

Nike Swift

Nike Swift 基础单品基于跑者的运动解析焕新升级，具备出众功能。 Nike Swift Dri-FIT 女子速干全长拉链开襟跑步上衣采用导湿速干面料与修身版型，打造顺滑支撑效果。 双向拉链开襟可供自由调节透气效果，缔造心无旁骛的畅跑体验。

其他细节

  • 改良衣袖设计，有助减少腋下摩擦，塑就自如运动体验
  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 修身版型结合腰部锥形线条细节，便于与其他单品轻松叠搭
  • 拇指孔设计，提升包覆效果，有助稳固衣袖 左侧接缝搭配拉链口袋，可供收纳耳机、钥匙或卡片等物品

产品细节

  • 左胸饰有反光耐克勾标志
  • 衣袖和背面饰有反光图案
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 75% 聚酯纤维/25% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： IB1999-133

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。