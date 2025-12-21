Nike Swift
Dri-FIT 女子速干全长拉链开襟跑步上衣
13% 折让
Nike Swift 基础单品基于跑者的运动解析焕新升级，具备出众功能。 Nike Swift Dri-FIT 女子速干全长拉链开襟跑步上衣采用导湿速干面料与修身版型，打造顺滑支撑效果。 双向拉链开襟可供自由调节透气效果，缔造心无旁骛的畅跑体验。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IB1999-133
其他细节
- 改良衣袖设计，有助减少腋下摩擦，塑就自如运动体验
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 修身版型结合腰部锥形线条细节，便于与其他单品轻松叠搭
- 拇指孔设计，提升包覆效果，有助稳固衣袖 左侧接缝搭配拉链口袋，可供收纳耳机、钥匙或卡片等物品
产品细节
- 左胸饰有反光耐克勾标志
- 衣袖和背面饰有反光图案
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 75% 聚酯纤维/25% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
