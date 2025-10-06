Nike Swift
Dri-FIT 女子速干短袖跑步上衣
40% 折让
Nike Swift 基础单品基于跑者的运动解析焕新升级，具备出众功能。这款 Nike Swift Dri-FIT 女子速干短袖跑步上衣质感轻盈，可有效减少摩擦，提升关键区域透气性。该上衣质感柔软且导湿速干，缔造心无旁骛的畅跑体验。
- 显示颜色： 珍珠灰
- 款式： II0465-047
其他细节
- 改良衣袖设计，有助减少腋下摩擦，塑就自如运动体验
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 背面网眼拼接，有助提升透气性
- 后身融入锥形线条细节，便于与其他单品轻松叠搭
- 弧形下摆，助你畅享出众包覆体验
产品细节
- 左袖饰有反光耐克勾标志
- 正面两侧和背面饰有反光图案
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
