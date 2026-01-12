 
Nike Swift Dri-FIT 女子防晒速干跑步上衣 - 黑

Nike Swift

Dri-FIT 女子防晒速干跑步上衣

16% 折让

Nike Swift 基础单品基于跑者的运动解析焕新升级，具备出众功能。这款 Nike Swift Dri-FIT 女子防晒速干跑步上衣质感轻盈，可有效减少摩擦。该上衣质感柔软且导湿速干，有助阻隔紫外线，缔造心无旁骛的畅跑体验。


  • 显示颜色：
  • 款式： HQ0500-010

畅动无拘

革新衣袖设计，塑就自如运动体验。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

舒适包覆

该上衣的正面腰部融入锥形线条设计，便于与其他单品轻松叠搭。弧形下摆，助你畅享出众包覆体验。拇指孔设计，提升包覆效果，有助稳固衣袖。

轻松查看时间，储物空间充裕

两个衣袖均设有手表开口，便于查看时间。左侧接缝搭配拉链口袋，可供收纳耳机、钥匙或卡片等物品。

产品细节

  • UPF 40+
  • 左胸饰有反光耐克勾标志
  • 衣袖和背面饰有反光图案
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 领口拉链开襟搭配拉链防护设计
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HQ0500-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。