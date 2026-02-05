 
Nike Swift Repel 女子拒水可收纳跑步夹克 - 图腾黑紫

Nike Swift

Repel 女子拒水可收纳跑步夹克

15% 折让
图腾黑紫
珊瑚红

Nike Swift 基础单品基于跑者的运动解析焕新升级，具备出众功能。Nike Swift Repel 女子拒水可收纳跑步夹克质感轻盈，采用匠心设计，可有助减少摩擦并提升关键区域的透气性。此外，梭织面料经过拒水处理，助你轻松应对雨天。


  • 显示颜色： 图腾黑紫
  • 款式： HQ0651-502

Nike Swift

15% 折让

畅动无拘

革新衣袖设计，有助减少腋下摩擦，塑就自如运动体验。下摆和风帽搭配可调节松紧抽绳，供你打造个性化贴合感。

干爽体验

背面上部采用开口设计，搭配网眼布拼接里料，可有效提升透气性。

舒适包覆

拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽。

轻松收纳

设有两个拉链口袋，可妥善存储随身物品。不穿时亦可将夹克折叠收纳至右侧口袋中。

产品细节

  • 左胸饰有反光耐克勾标志
  • 衣袖和背面饰有反光图案
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 衣领内侧配有口哨
  • 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
