Nike Swift
Repel 女子拒水可收纳跑步夹克
22% 折让
Nike Swift 基础单品基于跑者的运动解析焕新升级，具备出众功能。Nike Swift Repel 女子拒水可收纳跑步夹克质感轻盈，采用匠心设计，可有助减少摩擦并提升关键区域的透气性。此外，梭织面料经过拒水处理，助你轻松应对雨天。
- 显示颜色： 闪电灰
- 款式： HQ0651-036
Nike Swift
畅动无拘
革新衣袖设计，有助减少腋下摩擦，塑就自如运动体验。下摆和风帽搭配可调节松紧抽绳，供你打造个性化贴合感。
干爽体验
背面上部采用开口设计，搭配网眼布拼接里料，可有效提升透气性。
舒适包覆
拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽。
轻松收纳
设有两个拉链口袋，可妥善存储随身物品。不穿时亦可将夹克折叠收纳至右侧口袋中。
产品细节
- 左胸饰有反光耐克勾标志
- 衣袖和背面饰有反光图案
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 衣领内侧配有口哨
- 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
-
