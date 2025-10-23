Nike Swift
Therma-FIT 女子修身加绒里料跑步夹克
12% 折让
别让冷天阻挡你奔跑的步伐。 Nike Swift Therma-FIT 女子修身加绒里料跑步夹克采用柔软弹性面料，结合 Therma-FIT 技术，有助保持温暖。 采用修身剪裁，帮助减少干扰；搭配拇指孔设计，帮助稳固衣袖，助力一路畅跑。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HV8929-010
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 网眼布衬里拉链口袋，质感轻盈，提供安全收纳空间
- 风帽背面融入开口设计，方便整理马尾辫
产品细节
- 双向拉链
- 正面、背面和衣袖融入反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 大身面料：74% 锦纶/26% 氨纶。 背后面料：95% 聚酯纤维/5% 氨纶。 网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
