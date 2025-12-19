 
Nike Swift Therma-FIT 女子跑步夹克 - 黑

Nike Swift

Therma-FIT 女子跑步夹克

40% 折让

别让寒冷天气阻挡你奔跑的步伐。Nike Swift Therma-FIT 女子跑步夹克采用梭织面料搭配合成材质填充物，结合加绒里料后拼接设计，营造轻盈保暖感受，助力自如畅动。


  • 显示颜色：
  • 款式： HV2745-010

Nike Swift

40% 折让

别让寒冷天气阻挡你奔跑的步伐。Nike Swift Therma-FIT 女子跑步夹克采用梭织面料搭配合成材质填充物，结合加绒里料后拼接设计，营造轻盈保暖感受，助力自如畅动。

其他细节

  • Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
  • 合成材质填充物，有效御寒保暖
  • 背面采用加绒拼接里料设计，略带弹性，助力自如畅动
  • 腰部搭配抽绳，便于束紧夹克，打造专属贴合感
  • 侧边拉链口袋，便于安全收纳小物件

产品细节

  • 面料/里料/填充物/拼接背面部分：100% 聚酯纤维。拼接正面部分：82% 聚酯纤维/18% 氨纶
  • 反光细节
  • 衣领内侧配有口哨
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HV2745-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。