Nike Swift
Therma-FIT ADV 女子反光跑步马甲
19% 折让
Nike Swift Therma-FIT ADV 女子反光跑步马甲基于跑者的运动解析焕新升级，采用修身版型，具备出众功能。利落反光面料，结合轻盈合成材质填充物和保暖技术，助你保持温暖，一路畅跑。
- 显示颜色： 苍野灰/黑
- 款式： HV2763-078
其他细节
- Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖
- 合成材质填充物，有效御寒保暖
- 侧边拉链口袋巧搭背部下方口袋，为基本物品提供安全收纳空间
产品细节
- 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维
- 反光设计
- 衣领内侧配有口哨
- 后领内置挂环设计
- 必要时用湿布清洁
-
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
