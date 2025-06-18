Nike Swim
大童（女孩）交叉肩带连体泳衣
¥329
即使年纪小，也不妨尝试下时尚的耐克勾泳装造型。Nike Swim 大童（女孩）交叉肩带连体泳衣采用弹性面料，舒适非凡；背面交叉肩带设计，塑就自如运动体验。下部匠心剪裁，营造舒适包覆感受，助你畅享戏水乐趣。
- 显示颜色： 黑/俏皮粉/白色/俏皮粉
- 款式： FZ6334-010
Nike Swim
¥329
即使年纪小，也不妨尝试下时尚的耐克勾泳装造型。Nike Swim 大童（女孩）交叉肩带连体泳衣采用弹性面料，舒适非凡；背面交叉肩带设计，塑就自如运动体验。下部匠心剪裁，营造舒适包覆感受，助你畅享戏水乐趣。
产品细节
- 后身刺绣耐克勾勾标志
- 面料：80% 聚酰胺纤维/20% 聚氨酯弹性纤维。弹力带：84% 聚酯纤维/16% 聚氨酯弹性纤维。里料：100% 聚酯纤维
- 每次穿着后单独用冷水手洗
- 显示颜色： 黑/俏皮粉/白色/俏皮粉
- 款式： FZ6334-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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