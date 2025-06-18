Nike Swim
大童（女孩）沙滩短裤
¥259¥29913% 折让
无论是泳池畅游，还是尽享池边休闲时光，Nike Swim 大童（女孩）沙滩短裤皆可提供出众包覆效果，让你安心无忧。 轻盈面料结合弹性腰部，缔造非凡舒适感受。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HV7153-010
Nike Swim
¥259¥29913% 折让
无论是泳池畅游，还是尽享池边休闲时光，Nike Swim 大童（女孩）沙滩短裤皆可提供出众包覆效果，让你安心无忧。 轻盈面料结合弹性腰部，缔造非凡舒适感受。
产品细节
- 刺绣耐克勾勾标志
- 100% 聚酯纤维
- 可与同色衣物一起冷水机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HV7153-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。