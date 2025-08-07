 
Nike Swim 大童（男孩）紧身泳裤 - 深藏青/游戏宝蓝/大学蓝

Nike Swim

大童（男孩）紧身泳裤

14% 折让

Nike Swim 大童（男孩）紧身泳裤的正面添加里料，提升包覆效果；腰部搭配抽绳，可供自行调节贴合度；同时采用耐氯面料，可帮助抵御水中氯的不良影响，助力随心畅游。


  • 显示颜色： 深藏青/游戏宝蓝/大学蓝
  • 款式： HV9926-410

产品细节

  • 平缝
  • 背面刺绣耐克勾勾标志
  • 面料：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。里料：100% 聚酯纤维
  • 每次穿着后单独用冷水手洗
  • 显示颜色： 深藏青/游戏宝蓝/大学蓝
  • 款式： HV9926-410

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。