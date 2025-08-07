Nike Swim
大童（男孩）紧身泳裤
14% 折让
Nike Swim 大童（男孩）紧身泳裤的正面添加里料，提升包覆效果；腰部搭配抽绳，可供自行调节贴合度；同时采用耐氯面料，可帮助抵御水中氯的不良影响，助力随心畅游。
- 显示颜色： 深藏青/游戏宝蓝/大学蓝
- 款式： HV9926-410
产品细节
- 平缝
- 背面刺绣耐克勾勾标志
- 面料：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。里料：100% 聚酯纤维
- 每次穿着后单独用冷水手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
