Nike Swim

¥269

Nike Swim 大童（男孩）紧身泳裤的正面添加里料，提升包覆效果；腰部搭配抽绳，可供自行调节贴合度；同时采用耐氯面料，可帮助抵御水中氯的不良影响，助力随心畅游。

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