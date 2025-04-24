Nike Swim
大童（男孩）紧身泳裤
¥269
Nike Swim 大童（男孩）紧身泳裤的正面添加里料，提升包覆效果；腰部搭配抽绳，可供自行调节贴合度；同时采用耐氯面料，可帮助抵御水中氯的不良影响，助力随心畅游。
- 显示颜色： 深藏青/游戏宝蓝/大学蓝
- 款式： HV9926-410
Nike Swim
¥269
Nike Swim 大童（男孩）紧身泳裤的正面添加里料，提升包覆效果；腰部搭配抽绳，可供自行调节贴合度；同时采用耐氯面料，可帮助抵御水中氯的不良影响，助力随心畅游。
产品细节
- 平缝
- 背面刺绣耐克勾勾标志
- 面料：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。里料：100% 聚酯纤维
- 每次穿着后单独用冷水手洗
- 显示颜色： 深藏青/游戏宝蓝/大学蓝
- 款式： HV9926-410
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