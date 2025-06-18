Nike Swim
大童（男孩）防晒速干长袖上衣
¥299
Nike Swim 大童（男孩）防晒速干长袖上衣采用导湿速干面料结合防紫外线设计，令你保持干爽舒适，畅享出众包覆体验。
- 显示颜色： 黑/大学红/大学红
- 款式： FZ6551-010
Nike Swim
¥299
Nike Swim 大童（男孩）防晒速干长袖上衣采用导湿速干面料结合防紫外线设计，令你保持干爽舒适，畅享出众包覆体验。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 面料仅为衣物覆盖部位提供 UPF 40+ 防晒保护
- 仍然建议使用防晒霜
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 单独用冷水机洗
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护
- 若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 显示颜色： 黑/大学红/大学红
- 款式： FZ6551-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。