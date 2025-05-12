 

Nike Swim

大童（男孩）防晒速干长袖上衣

¥209¥29930% 折让
黑/大学红/大学红
水宝蓝/激光橙/深藏青

Nike Swim 大童（男孩）防晒速干长袖上衣采用导湿速干面料结合防紫外线设计，令你保持干爽舒适，畅享出众包覆体验。


  • 显示颜色： 黑/大学红/大学红
  • 款式： FZ6551-010

Nike Swim

¥209¥29930% 折让

Nike Swim 大童（男孩）防晒速干长袖上衣采用导湿速干面料结合防紫外线设计，令你保持干爽舒适，畅享出众包覆体验。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 面料仅为衣物覆盖部位提供 UPF 40+ 防晒保护
  • 仍然建议使用防晒霜

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 单独用冷水机洗
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护
  • 若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 显示颜色： 黑/大学红/大学红
  • 款式： FZ6551-010

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