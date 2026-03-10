Nike Swim
女子波纹纹理低腰比基尼泳裤
¥349
经典款式的 Nike Swim 女子波纹纹理低腰比基尼泳裤将经典与现代融为一体。采用波纹纹理面料、全衬里、低腰和下部匠心剪裁，带来上佳舒适度。
- 显示颜色： 漂白宝石绿/深渊绿
- 款式： IQ7767-368
Nike Swim
¥349
经典款式的 Nike Swim 女子波纹纹理低腰比基尼泳裤将经典与现代融为一体。采用波纹纹理面料、全衬里、低腰和下部匠心剪裁，带来上佳舒适度。
其他细节
全衬里设计，塑就出众支撑力和端庄优雅风范
产品细节
- 低腰剪裁
- 刺绣耐克勾勾标志
- 面料：52% 聚酯纤维/41% 尼龙/7% 氨纶。里料：100% 聚酯纤维。饰物：83% 聚酯纤维/17% 氨纶
- 每次穿着后单独用冷水手洗
- 显示颜色： 漂白宝石绿/深渊绿
- 款式： IQ7767-368
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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