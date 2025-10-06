 
Nike Swim 泳包 - 黑/白色/白色

Nike Swim

泳包

48% 折让

玲珑小巧，高效收纳。Nike Swim 泳包让你轻松收纳游泳基本装备。此泳包采用柔软硅胶材料，具有出色抗水性能。搭配可拆卸斜挎肩带和手提带，时尚有型，可供打造个性化携背体验。


  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： FZ6186-011

其他细节

  • 硅胶材料，经久耐用，兼具抗水性能
  • 可调节斜挎肩带亦可拆卸，打造专属携背体验

产品细节

  • 主要材料：主体：硅胶。肩带/手提带：聚酯纤维。带扣：聚碳酸酯
