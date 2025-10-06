Nike Swim
泳包
48% 折让
玲珑小巧，高效收纳。Nike Swim 泳包让你轻松收纳游泳基本装备。此泳包采用柔软硅胶材料，具有出色抗水性能。搭配可拆卸斜挎肩带和手提带，时尚有型，可供打造个性化携背体验。
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： FZ6186-011
其他细节
- 硅胶材料，经久耐用，兼具抗水性能
- 可调节斜挎肩带亦可拆卸，打造专属携背体验
产品细节
- 主要材料：主体：硅胶。肩带/手提带：聚酯纤维。带扣：聚碳酸酯
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
